Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro

Купертино, 20 апреля. Состоялась первая за несколько лет весенняя презентация Apple. Компания представила новые iPad Pro с чипом M1 и поддержкой 5G.

Новый iPad Pro стал на 50% быстрее предыдущего. Кроме очевидных улучшений графики и производительности, теперь планшеты поддерживают 5G. Кроме того, есть версия с одним и двумя терабайтами памяти, добавили порт Thunderbolt, обновили камеры, которая теперь распознает людей и следуют за говорящим во время видеозвонков, микрофон и дисплей. Цена за iPad Pro 11 стартует от $799. Версия iPad Pro 12,9 обойдется в $1099.

Помимо планшетов, любителям «яблочной» продукции представили iPhone 12 в новом фиолетовом цвете и новые iMac в семи цветах, стоимость которых начинается от $1499. Еще одной новинкой стали маячки AirTag, которые помогут решить проблему с «потеряшками». Их, например, можно прикрепить к ключам. Цена одного изделия $29, комплект из четырех маячков – $99.

В начале месяца Apple снизила стоимость iPhone 12 Pro на 20%. Как сообщалось, смартфон подешевел до 77 090 рублей. При этом базовая версия смартфона iPhone 12 достигла цены в 62 тысячи рублей.