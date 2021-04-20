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Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
Global Look Press  /  Zikri Maulana
Весь мир

Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан

Банги, 20 апреля. Руководитель медицинского центра в населенном пункте Писса Жискар Добо рассказал в интервью для местных СМИ об успехах и проблемах системы здравоохранения в провинциальном городе ЦАР.

Больница в городке Писсе, расположенном в префектуре Лобае, на юго-западе от столицы ЦАР, является первым центром, с которого началась реализация президентской программы по всеобщему охвату населения услугами здравоохранения.

Целевыми пациентами медицинского учреждения являются дети от рождения и до пяти лет, а также беременные и кормящие женщины. Жискар Добо отмечает, что правительство уже обеспечило больницу необходимыми материалами для помощи, но в нестандартных ситуациях приходится обращаться в административный центр префектуры.

Такое распределение является нормой. Однако больница Писсы не имеет личного транспорта. В распоряжении медиков есть лишь скутер, который позволяет врачу оперативно прибыть к больному, но с ним невозможно организовать эвакуацию беременной женщины в случае тяжелых родов.

Также на деятельность медцентра оказывает значительное влияние пандемия COVID-19. Жискар Добо сообщает, что правительство снабдило учреждение санитарными масками, однако местные жители недостаточно информированы об опасности пандемии и без энтузиазма пользуются защитными средствами.

Ранее о необходимости носить маски и регулярно мыть руки центральноафриканцам напомнил министр здравоохранения республики Пьер Сомсе. Также он призвал сограждан проходить тестирование на COVID-19 при первом подозрении на развитие заболевания.

Улучшение системы здравоохранения является одним из приоритетов президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. После разгрома действовавших в стране вооруженных группировок правительство получило возможность вплотную заняться восстановлением экономики и различными социальными проблемами, одной из которых является медицинское обслуживание.

африка цар
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