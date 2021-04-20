МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов

Прага, 20 апреля. Министерство иностранных дел Чехии объявит в среду о новой высылке сотрудников посольства России в Праге.

Соответствующую информацию распространили местные СМИ. Утверждается, что информация предоставлена источниками. Известно, что высылка не коснется посла Александра Змеевского.

«Прежде всего, президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей «чистке», — говорится в сообщении портала Seznam

Накануне МИД РФ заявил, что Чехия опозорилась на весь мир высказываниями о России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ситуация парадоксальна.

Ранее Захарова заявила, что Чехии необходимо отдавать себе отчtт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги. Об этом информировал телеканал RT.