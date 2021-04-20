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Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Весь мир

Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков

Банги, 20 апреля. Пресс-секретарь штаба армии ЦАР Августин Ндаго-Кпако обнародовал предварительные результаты работы колл-центра, предназначенного для сбора информации о действиях боевиков в республике.

«За короткий период работы центра поступили тысячи звонков. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые проявили бдительность и дали нам важную информацию о том, что происходит в их населенном пункте. Ни один звонок не остался без ответа», — отметил Августин Ндаго-Кпако.

Работа колл-центра продолжается. Каждый центральноафриканец может позвонить по бесплатному номеру 1320, чтобы сообщить о передвижениях бандитов. Причем после разгрома группировок эта информация приобретает повышенную важность, так как разрозненные группы боевиков выявить сложнее, чем организованные бандформирования.

«Жители Центральноафриканской Республики должны продолжать звонить по бесплатному номеру, чтобы сообщать о действиях бандитов, спрятавшихся в закоулках некоторых населенных пунктов, чтобы Силы безопасности могли нейтрализовать их», — подчеркнул представитель штаба армии.

Руководство вооруженных сил республики приняло решение публиковать отдельные сообщения, поскольку информаторы защищены анонимностью посланий. Таким образом, все интересующиеся могут составить представление о масштабах преступной деятельности бандитов.

При этом, пока армия при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов зачищает города ЦАР от остатков боевиков, правительство уже переключилось на новую задачу. Власти занимаются восстановлением национальной экономики, чтобы обеспечить достойную жизнь жителям африканской страны.

африка цар
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