Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри

Лондон, 20 апреля. Королева Британии Елизавета II приняла сторону Уильяма и Чарльза в ссоре родственников с принцем Гарри.

В конфликте принцев Елизавета II выбрала сторону Уильяма и Чарльза из-за скандального интервью Меган Маркл и Гарри с американской телеведущей Опрой Уинфри. Об этом стало известно Daily Mail от источника, близкого к королевской семье.

«Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом», — заявил источник.

Ранее принц Гарри провел несколько часов наедине с отцом и братом после похорон своего дедушки, герцога Эдинбургского Филиппа. Прощальная церемония прошла в Виндзорском замке.

Родственники встретились в замке после похорон, после чего скрылись от камер. Гарри впервые увиделся с Уильямом после скандального интервью американской ведущей Опре Уинфри. Журналисты не исключают, что смерть дедушки может примирить двух братьев.