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Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
Федеральное агентство новостей  / 
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Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России

В Москве состоялся круглый стол на тему: «Влияние Дж. Сороса и аффилированных с ним структур на высшее образование в России и СНГ».

В заседании, организованном Общественной службой новостей приняли участие эксперты и политологи, депутаты и представители образовательных учреждений. По их мнению, американский финансист Джордж Сорос, а также аффилированные с ним структуры давно и активно реализуют свои интересы в России, используя механизмы «мягкой силы». Их цель — дестабилизация в обществе, а также манипуляции в молодежной среде.

«Необходимо защитить интересы российской государственности, нашего общества, национальной безопасности, и не допустить попытки вовлечения в антисоциальную и преступную среду нашей молодежи. Ведь все эти программы, они направлены на повышение уровня агрессии, на искажение истории, и многих других моментов, которые в том числе приводят к разрушению не только государственности, но и ломают жизнь ребятам в самом начале их становления», — отметил председатель Координационного совета некоммерческих организаций России Антон Цветков.

По словам сопредседателя партии «Справедливая Россия – За Правду» Захара Прилепина, структуры Сороса в России ведут активную деятельность в сфере образования и просвещения. Под видом благотворительности миллиардер преследует свои личные интересы.

Цель — системное продолжение 1991 года и развал страны. По мнению Прилепина, необходимо запретить все проекты Сороса в России.

«Начинается проблема и события в Крыму и на Донбассе, он естественно в 2015 году предлагает вкладывать колоссальные деньги в Украину, в помощь украинской демократии, а на самом деле в войну чтобы славяне убивали славян, и украинцы убивали русских. Ну и все иное прочее от пропаганды наркотиков до пропаганды самых невменяемых там квазифеминистских взглядов и чего угодно. Везде Сорос так или иначе присутствует и существует. Безусловно на это должен быть наложен запрет, как скажем на запрещенную в России ИГИЛ*», — заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин.

Структуры Сороса также имеют большое влияние на евразийском пространстве, огромные средства тратятся на раскачку оппозиционных настроений, а также на демократизацию стран-ближайших соседей России.

«Военными путями они нас победить не могут, и они использую различного рода информационные силы, работают с некоммерческими организациями Запада, и в том числе работают как раз на дестабилизацию молодежных инициатив, потому что 90% электората, которая выходила на протесты, начиная от стран Ближнего Востока, и заканчивая Украиной и Беларусью — это молодежь», — сказал президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению депутата Виталия Милонова, Сорос, а также западные спецслужбы пытаются донести до молодежи политический посыл, используя для этого образовательные программы.

«То, к чему мы пришли в определенное время, это конечное огромное влияние зарубежных правительств на образовательные программы, не касающиеся развития российской науки, или там дисциплин, а касающиеся воздействия с рядом деструктивных месседжей на нашу молодежь», — уверен депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Участники круглого стола отметили, что западные партнеры играют в долгую, бьют по изменению генетического сознания молодежи. Но благодаря российским правоохранительным органам, а также законодательству, удается поставить заслон большинству попыток вмешательства в отечественное образование. Однако предстоит еще большая работа по мониторингу и выявлению враждебных структур.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

россия протесты сорос образование молодежь
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