Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции

Сбежавшие за границу соратники Алексея Навального устраивают гапоновщину, призывая людей выходить на улицы, заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. В комментарии ФАН эксперт предупредил о многочисленных вбросах и постановках.

Малькевич объяснил, почему на незаконные митинги вышло гораздо меньше людей, чем заявляли их организаторы.

«Давайте честно: существенную поправку внесла погода. В Москве жуткий дождь и холод, желающих организовывать движ нет», — отметил эксперт.

По его словам, с помощью флэшмобов, игр «Передай товарищу», «Выйдем — погуляем» организаторы попытались вытащить людей на улицу любой ценой, чтобы сделать фотофиксацию и объявить о своей «победе». Малькевич заявил, что главная задача организаторов незаконных акций — произвести максимальный медиаэффект для внешнего пользователя и потребления.

«Провокации — это главное оружие современной оппозиции, отсюда бесконечные фотошопы, вбросы, старые фотографии с обновленными подписями, множество постановок», — подчеркнул журналист.

Кроме того, Малькевич обратил внимание, что сами организаторы незаконных сходок предпочли сбежать за границу. Оттуда они призывают людей и обещают им «веселье».

«Еще раз обратимся к молодежи и детям: ребята, посмотрите, вас толкают на улицу люди, которые сами оперативно ускакали. Раньше, в советские времена, использовали термин «гапоновщина» — вывести людей и подставить их. Но здесь еще хуже, потому что эти люди находятся за границей, но призывают выходить на улицы», — возмутился член ОП РФ.

По мнению эксперта, цель незаконных митингов — максимально испортить фон послания президента Федеральному собранию. Малькевич не исключил, что теперь каждое массовое событие и праздник будут пытаться омрачить подобными акциями.

«Сразу сделаю печальный прогноз: особенно под угрозой системных атак несистемной оппозиции — чемпионат Европы по футболу, потому что будут гости из-за рубежа, мировые СМИ. Вот там можно будет разгуляться не на шутку», — заключил журналист.

Незаконные митинги проходят в российских городах 21 апреля, в день послания президента Федеральному собранию. Западным кураторам российской несистемной оппозиции необходимо отвести внимание от озвученных главой государства решений, при этом ставка сделана на радикализацию акций. Только этим объясняется спешка при подготовке акций, плохая организация и проведение незаконных митингов в будний день. Перед российскими организаторами митингов поставлена единственная цель — произвести медиаэффект, в противном случае Запад лишит их финансирования.

Ранее член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло назвал цель незаконных митингов и объяснил, почему организаторам несанкционированных акций не удалось собрать заявленное число участников. Ремесло отметил в комментарии ФАН, что на митинги не собралось и половины от заявленного количества участников.