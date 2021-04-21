Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
17:35
Политика
Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении
17:34
Происшествия
Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу
Все новости

Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции

Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сбежавшие за границу соратники Алексея Навального устраивают гапоновщину, призывая людей выходить на улицы, заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. В комментарии ФАН эксперт предупредил о многочисленных вбросах и постановках.

Малькевич объяснил, почему на незаконные митинги вышло гораздо меньше людей, чем заявляли их организаторы.

«Давайте честно: существенную поправку внесла погода. В Москве жуткий дождь и холод, желающих организовывать движ нет», — отметил эксперт.

По его словам, с помощью флэшмобов, игр «Передай товарищу», «Выйдем — погуляем» организаторы попытались вытащить людей на улицу любой ценой, чтобы сделать фотофиксацию и объявить о своей «победе». Малькевич заявил, что главная задача организаторов незаконных акций — произвести максимальный медиаэффект для внешнего пользователя и потребления.

«Провокации — это главное оружие современной оппозиции, отсюда бесконечные фотошопы, вбросы, старые фотографии с обновленными подписями, множество постановок», — подчеркнул журналист.

Кроме того, Малькевич обратил внимание, что сами организаторы незаконных сходок предпочли сбежать за границу. Оттуда они призывают людей и обещают им «веселье».

«Еще раз обратимся к молодежи и детям: ребята, посмотрите, вас толкают на улицу люди, которые сами оперативно ускакали. Раньше, в советские времена, использовали термин «гапоновщина» — вывести людей и подставить их. Но здесь еще хуже, потому что эти люди находятся за границей, но призывают выходить на улицы», — возмутился член ОП РФ.

По мнению эксперта, цель незаконных митингов — максимально испортить фон послания президента Федеральному собранию. Малькевич не исключил, что теперь каждое массовое событие и праздник будут пытаться омрачить подобными акциями.

«Сразу сделаю печальный прогноз: особенно под угрозой системных атак несистемной оппозиции — чемпионат Европы по футболу, потому что будут гости из-за рубежа, мировые СМИ. Вот там можно будет разгуляться не на шутку», — заключил журналист.

Незаконные митинги проходят в российских городах 21 апреля, в день послания президента Федеральному собранию. Западным кураторам российской несистемной оппозиции необходимо отвести внимание от озвученных главой государства решений, при этом ставка сделана на радикализацию акций. Только этим объясняется спешка при подготовке акций, плохая организация и проведение незаконных митингов в будний день. Перед российскими организаторами митингов поставлена единственная цель — произвести медиаэффект, в противном случае Запад лишит их финансирования.

Ранее член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло назвал цель незаконных митингов и объяснил, почему организаторам несанкционированных акций не удалось собрать заявленное число участников. Ремесло отметил в комментарии ФАН, что на митинги не собралось и половины от заявленного количества участников.

навальный митинг малькевич
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
Рейтинг@Mail.ru