Россия и Германия начнут совместное производство водорода

Москва, 20 апреля. Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ договорились о сотрудничестве в сфере производства водорода, сообщили в российском ведомстве.

Российско-германское сотрудничество предполагает производство и транспорт водорода. Стороны, инициировавшие подписание документа, убеждены, что достигнутые договоренности позволят достигнуть совместного технологического лидерства на мировой арене.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин выразил мнение, что сотрудничество России и Германии позволит обменяться опытом в области изучения технологии производства, хранения, использования и транспортировки водорода. Не исключено, что в дальнейшем страны объединятся для изучения более перспективных областей.

Накануне сообщалось, что Германия готовится начать переговоры по закупке российской вакцины «Спутник V». Поставки начнутся только после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил глава минздрава страны Йенс Шпан.