В чем суть Дня творчества и инновационной деятельности

В мире 21 апреля отмечают День творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day). ФАН рассказывает историю очень молодого, но важного праздника.

Торжественная дата появилась в 2017 году, когда Генеральная Ассамблея ООН, подчеркивая возможности творчества и инноваций в различных сферах жизни, приняла резолюцию и утвердила новое событие в календаре. Впервые организованно праздник провели в 2018 году, и он охватил множество стран мира.

Некоторые специалисты связывают праздничную дату с Международным днем Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, а также с предшествующим ему днем рождения великого творца и изобретателя Леонардо да Винчи — 15 апреля. Связь куда очевиднее, чем кажется: в первом случае можно подумать о грандиозных возможностях синтеза творчества и инноваций в деле сохранения нашего общего дома, а во втором праздник напоминает нам о вкладе выдающегося человека в развитие науки и культуры.

/ Фото предоставлено проектом «Рисуем в большом городе»

Стоит заметить, что на пути к своему официальному статусу День творчества и инновационной деятельности стал отмечаться в течение недели, предшествующей 21 апреля. А речь как раз идет о старте 15 апреля, в день рождения великого да Винчи.

По замыслу ООН, учредителей торжественной даты, она должна привлекать внимание общественности и представителей власти к вопросу развития творческого мышления и созданию условий для реализации инноваций в нашей жизни. Что, как не объединение инноваций, творчества и предпринимательских сил, может дать качественный толчок экономическому развитию общества и решению глобальных проблем, стоящих перед миром?

Побуждать людей синтезировать и использовать новые идеи, принимать свежие и оригинальные решения и предпринимать шаги по совершенствованию мира путем творческого мышления — основа миссии, которую несет этот весенний день.

В докладах, посвященных этой важной дате, подчеркивается, что развитие науки и техники, основанное на творческом подходе, должно носить всеохватывающий характер и служить во благо человечества.

Усилия нужны не только со стороны государственных структур и бизнеса, но и со стороны простых граждан. Поэтому лучшим способом отпраздновать этот день будет размышление о том, какую пользу вы могли бы принести обществу, в котором живете.