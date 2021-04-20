Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера

Москва, 20 апреля. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик, потерявшая трехкомнатную квартиру после раздела наследства артиста, недовольна распределением его имущества.

Война за наследство Марьянова длилась почти четыре года. На имущество покойного артиста претендовали его жена, отец и сын. Решить вопрос полюбовно стороны не смогли, поскольку Бик не устроили выдвинутые условия, и пришлось обращаться в суд.

Вдова Марьянова рассчитывала оставить себе московскую трехкомнатную квартиру, в которой она живет с дочерью и новым возлюбленным. Однако в этом случае Бик пришлось бы выплачивать компенсацию другим наследникам, поскольку стоимость недвижимости превышает ее долю.

«Мы живем скромно очень. Я же как самая жадная женщина нашла самого богатого себе молодого человека. Невозможно заплатить», — рассказала вдова актера.

После раздела имущества артиста Бик лишилась трехкомнатной квартиры. Как сообщила адвокат Виктория Крылова в программе Пятого канала «Светская хроника», у женщины остались однокомнатная квартира, автомобиль, мотоцикл и часть средств с денежных счетов.

Марьянов скончался 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Причиной смерти артиста назвали оторвавшийся тромб. Актер похоронен на Химкинском кладбище Москвы, на его могилу часто приходят алкоголики и бездомные.