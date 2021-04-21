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Вассерман связал «беспорядочников» Навального с происками заграницы

Общество
Вассерман связал «беспорядочников» Навального с происками заграницы
Федеральное агентство новостей  / 

Истинная цель запланированных на 21 апреля беспорядков кроется в их дате, «совпавшей» с посланием Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

В эту среду состоится анонсированный сотрудниками ФБК (признан иностранным агентом) Иваном Ждановым и Леонидом Волковым несанкционированный митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, отсиживающего свой срок в колонии общего режима по делу «Ив Роше». Результаты незаконных сборищ, как и ожидалось, не оправдывают надежд бежавших за границу организаторов: весь день страна говорит только о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а судьба собравшихся на площадях маргиналов интересует только сотрудников правоохранительных органов, вынужденных определять их в спецприемники.

«Давно известно, что в акциях под командованием Навального участвуют люди, не совершенные умом и по большей части несовершеннолетние, — заявил Вассерман. — Но сегодняшняя акция имеет еще один смысл, помимо самого факта создания массовых беспорядков, а именно — противопоставить Навального Путину и создать иллюзию, что это люди одной весовой категории».

По словам интеллектуала, попытка организаторов митинга отвлечь журналистов от послания президента Федеральному собранию с треском провалилась.

«Нет, конечно, найдутся медиа, которые заявят, что акция была большая, что власть с неоправданной жесткостью «подавила мирный протест» и что на фоне этих событий повестка дня, заданная президентом, не заслуживает внимания, — заметил публицист. — Однако цена им столь же мала, как и самим «беспорядочникам» — они все лишь вновь доказали, что оппозицией у нас называют тех, у кого, по сути, и нет никакой позиции».

Политолог прошелся по Жданову и Волкову, координирующим протестную акцию из-за границы.

«Поскольку я знаком с деятельностью этих людей, советую им и дальше оставаться за пределами России, — сказал эксперт. — Они уже стольким испортили жизнь и стольких втянули в явно преступные деяния, что если они вернуться в РФ, то с них спросят, и очень серьезно. Причем сделают это родственники пострадавших из-за их действий людей».

Вассерман назвал истинную цель беспорядков в поддержку Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Вассерман подчеркнул, что из-за границы «невозможно сделать ничего полезного для страны».

«Это доказано всем опытом мировой истории, — заявил интеллектуал. — Конечно, были и исключения, но настолько редко, что о них даже нет смысла упоминать».

Учитывая «место дислокации» координаторов протеста, очевидно, что его единственно возможным заказчиком является Запад. Бежавшие за рубеж Жданов, Волков и остальные «соратники» Навального привыкли к жизни на широкую ногу и для того, чтобы сохранить прежний уровень потребления, вынуждены наспех организовывать митинги (о них было объявлено всего за три дня) по указке своих кураторов, которые в противном случае перестанут давать им деньги.

На то, что спешка руководителей структур Навального связана не с состоянием здоровья блогера, а с их собственной алчностью, указывают многочисленные заявления арестанта в соцсетях, которые он умудряется там размещать, несмотря на свое «предсмертное состояние», с целью напугать аудиторию собственной «неминуемой кончиной» и вывести ее на протест. При этом отлично известно, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, включая капельницы с глюкозой, на которые он дал свое согласие.

Госдеп и прочие структуры, пытающиеся оказывать влияние на политическую жизнь в РФ, не просто так пытаются «перебить» послание президента Федеральному собранию: памятуя о том, как на весь мир прогремело в 2018 году обращение Путина, заявившего о новых видах российского вооружения, они боятся повторения той же истории в 2021-м, поскольку в ходе текущего послания будет объявлено о новых мерах по поддержке населения и шагах по выходу из пандемии коронавируса, которые на порядок лучше тех, что западные политики могут предложить своим избирателям.

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