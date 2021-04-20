Реконструкцию замков и старинных мельниц в Калининграде проинвестируют на 1,4 млрд

Калининград, 20 апреля. Восстановление семи памятников культуры в Калининградской области профинансируют на 1,4 млрд рублей. Среди них немецкий замок «Рагнит» в городе Неман, историческое здание старой мельницы с рестораном, пивоварней и спа-зоной в поселке Железнодорожный, торгово-развлекательный квартал в историческом комплексе пивоваренного завода «Понарт» и туркомплекс форта №3.

Реализовывать подобные проекты планируется также в Советске. Там решено открыть кафе, музей, сувенирную лавку, сдавать часть офисных помещений в аренду. Все это расположится в местном «Доме пастора», а на улице Луначарского в той же локации появится бутик-отель с интерьерами XIX века и тематикой Тильзитского мирного договора 1807 года.

В курортном городе Светлогорск у моря планируется отстроить новую гостиницу. Она расположится в историческом доме на улице Гагарина.

На реализацию этих проектов в правительстве Калининградской области решено выделить льготный кредит. Окончательное решение об условиях финансовой поддержки примет центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Максимально установленная сумма займа — 1 млрд рублей.

«Это интересная и важная для нашего региона программа. Благодаря очень привлекательным условиям льготного финансирования появляется возможность создавать рабочие места и возвращать к жизни культурные объекты и, что особенно важно, в удаленных от областного центра городах и посёлках: Немане, Советске, Правдинском округе», – высказалась председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

Ранее ФАН сообщал, что в регионе планируется масштабная реконструкция немецкого поселка Железнодорожный. Его планируют сделать туристическим центром.