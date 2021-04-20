Шоу «Маска» побило собственный рекорд по просмотрам

Москва, 20 апреля. Музыкально-развлекательное шоу «Маска» на НТВ побило собственный рекорд по просмотрам после разоблачения Носорога, под костюмом которого скрывался певец Кирилл Туриченко.

Рейтинг последнего выпуска, который вышел 18 апреля, составил 7,2%, при этом 22,7% зрителей старше 18 лет. Шоу также стало лучшим эфирным событием 2021 года среди россиян в возрасте от 25 до 59 лет с рейтингом 6,3% и долей 23%, сообщает «Телепрограмма».

В финале десятого эпизода передачи жюри раскрыли личность Носорога, под маской которого скрывался солист «Иванушек International». Судьи были шокированы таким исходом первого полуфинала, а председатель жюри Филипп Киркоров даже вышел на сцену, чтобы спеть вместе с Туриченко. Второй полуфинальный эпизод выйдет на НТВ 25 апреля.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Участник «Иванушек» ранее спросил у своих подписчиков, какой номер им запомнился больше всего. Мнения пользователей разошлись, но чаще всего они упоминали исполнение Носорогом Adagio и хита певицы МакSим «Мой рай».