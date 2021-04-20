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День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов
Общество

День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь

День донора крови отмечается в России ежегодно 20 апреля. Объемы донорства крови увеличиваются в России с каждым годом, даже в «ковидный» 2020 год результат вырос на 15%. Однако этот показатель все еще остается недостаточным — в России на тысячу человек приходится 20 доноров, хотя в странах с развитой культурой донорства кровь сдают 40 человек из тысячи. Кто может стать донором и как сдать кровь — в материале ФАН.

День донора в России отмечается 20 апреля не случайно — ровно 189 лет назад в Санкт-Петербурге состоялось первое успешное переливание крови от человека к человеку. Акушер Андрей Вольф перелил кровь роженице, донором стал ее муж. День донора был учрежден в 2007 году на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме.

На сегодняшний день регистр доноров включает более 56,5 тысячи человек. При этом ежегодно в переливании крови нуждаются около полумиллиона человек. На случай чрезвычайных ситуаций в России существует стратегический донорский запас, рассчитанный на 3,5–5 тысяч человек. Тем не менее объемы донорской крови все еще недостаточные, поэтому в России проводятся мероприятия по возрождению донорского движения.

Кто может стать донором

День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

Сдать кровь может только человек, достигший возраста 18 лет. Верхней возрастной границы нет, решение о допуске принимает врач-трансфузиолог службы крови. Для того, чтобы сдать кровь, россиянину необходимо предъявить паспорт и СНИЛС. Иностранные граждане также могут стать донорами в России, если проживают в стране на законных основаниях в РФ не менее года.

Объем крови для донора с весом более 55 килограммов составляет 450 мл, еще около 40 мл берут для анализа. Решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог на основании результатов медицинского обследования.

Кто не может быть донором

Люди с временными или абсолютными медицинскими показаниями не могут стать донорами. Например, кровь не могут сдавать люди с массой тела менее 50 килограммов, пульсом менее 55 ударов в минуту или более 95 ударов, с повышенной температурой, а также с гепатитом В, С, сифилисом, ВИЧ-инфекцией и другими противопоказаниями.

Как подготовиться к донации

Донорам необходимо ответственно подойти к сдаче крови и заранее принять меры. За 72 часа до донации нельзя употреблять лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, за 48 часов нужно отказаться от алкоголя. За сутки до сдачи крови нельзя употреблять жирную пищу, молочные продукты и шоколад. Кровь нельзя сдавать натощак, поэтому утром перед донацией рекомендуется легкий завтрак. За час до сдачи нельзя курить, а за пять минут до сдачи донору предлагают выпить сладкий чай.

День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь
Федеральное агентство новостей  / 

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