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Бабкина вспомнила, как Пугачева и Галкин поддержали ее после комы
instagram.com  /  @ngbabkina
Шоу-бизнес

Бабкина вспомнила, как Пугачева и Галкин поддержали ее после комы

Москва, 20 апреля. Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о выходе из комы. Певица сообщила, что в сложный период ей очень помогла поддержка коллег.

Артистка попала в больницу год назад из-за тяжелой формы коронавируса. Она провела в коме две недели. Когда исполнительница пришла в себя, одними из первых ей позвонили со словами поддержки примадонна российской эстрады Алла Пугачева ее супруг, юморист Максим Галкин.

«Сиделка, которая помогала мне восстанавливаться, а я в то время элементарно не могла держать телефонную трубку, ушам своим не поверила, услышав голос Пугачевой. Просто замерла в священном трепете!» — вспомнила Бабкина.

instagram.com  / @maxgalkinru

Свое выздоровление певица считает настоящим чудом. По словам Бабкиной, редко кто приходит в себя после комы, если она длится больше трех дней. Эстрадной исполнительнице пришлось бороться с тяжелыми последствиями долгого пребывания без сознания.

«Это реально страшно, когда приходится заново учиться ходить, держать корпус, поднимать руки. А тело не слушается, и сил бороться нет, и взять их негде», — поделилась артистка в интервью изданию «7Дней.ru».

Бабкина отметила 71-й день рождения 19 марта. В этот праздник певица отказалась от всех интервью, поскольку минувший год не был богат на разнообразные события.

бабкина галкин пугачева коронавирус
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