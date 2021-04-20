Компания Kia презентовала новый Cerato 2022 года

Сеул, 20 апреля. В дорогих комплектациях автомобиль получил электронную приборную панель и медиасистему с широкоформатным дисплеем.

Салон простых комплектаций нового Kia K3, известного в России как Cerato, почти не поменялся. Автомобиль по-прежнему имеет аналоговые приборы и простую аудиосистему. Дорогие версии оснащены медиасистемой с широкоформатным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и электронные приборы на экране такого же размера.

Силовые агрегаты корейских моделей Kia K3 остались прежними. Базовый седан оснащается атмосферным мотором 1.6 и вариатором. Хэтчбек Kia K3 GT обладает 1.6-литровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом», плюс у такого автомобиля сзади находится многорычажная подвеска вместо штатной «балки».

У нового Kia K3 появился электропривод стояночного тормоза и штатная система дистанционного запуска мотора, а также новые электронные помощники, которые, например, могут остановить автомобиль перед велосипедистом.

Корейская корпорация Kia ранее запустила продажи минивэна Carnival нового поколения в России.