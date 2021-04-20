Лондон, 20 апреля. Президент России Владимир Путин очевидно побеждает в политическом противостоянии с США. Об этом высказались британские журналисты.
Издание The Times опубликовало материал, посвященный политическому противостоянию Москвы и Вашингтона. Британцы восхитились твердой позиции российского лидера, которого не смогли «подмять» под себя главы других государств. Авторы размышляли об актуальных политических процессах на мировой арене.
Журналисты уделили особое внимание отношениям России и США. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп часто поддерживал Владимира Путина и игнорировал политически ангажированные выпады сограждан. Действующий глава государства Джо Байден враждебно настроен против РФ и пытается надавить на Москву. Британцы поинтересовались, хватит ли демократу духу продолжить такую политику, ведь Путин смог «заткнуть за пояс» четырех президентов США, пишет «Инфореактор».
Российские власти посоветовали «держаться подальше» от Крыма, и Байден уже отозвал американские военные корабли от Черного моря. По мнению британцев, президент США уже сдает позиции.
Читатели издания признали превосходство Путина над Западом и назвали его очень умным человеком с глубокими познаниями в истории. Некоторые британцы уверены, что Америке не хватает умения справляться с проблемами без применения силы.
Аналитики ранее оценили шансы России в борьбе с санкциями США. Эксперты полагают, что Москва справится с последствиями ограничений за счет своих финансовых запасов.