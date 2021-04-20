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Британцы восхитились, как Путин «заткнул за пояс» четырех президентов США
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Политика

Британцы восхитились, как Путин «заткнул за пояс» четырех президентов США

Лондон, 20 апреля. Президент России Владимир Путин очевидно побеждает в политическом противостоянии с США. Об этом высказались британские журналисты.

Издание The Times опубликовало материал, посвященный политическому противостоянию Москвы и Вашингтона. Британцы восхитились твердой позиции российского лидера, которого не смогли «подмять» под себя главы других государств. Авторы размышляли об актуальных политических процессах на мировой арене.

Журналисты уделили особое внимание отношениям России и США. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп часто поддерживал Владимира Путина и игнорировал политически ангажированные выпады сограждан. Действующий глава государства Джо Байден враждебно настроен против РФ и пытается надавить на Москву. Британцы поинтересовались, хватит ли демократу духу продолжить такую политику, ведь Путин смог «заткнуть за пояс» четырех президентов США, пишет «Инфореактор».

vk.com  / Федеральное агентство новостей

Российские власти посоветовали «держаться подальше» от Крыма, и Байден уже отозвал американские военные корабли от Черного моря. По мнению британцев, президент США уже сдает позиции.

Читатели издания признали превосходство Путина над Западом и назвали его очень умным человеком с глубокими познаниями в истории. Некоторые британцы уверены, что Америке не хватает умения справляться с проблемами без применения силы.

Аналитики ранее оценили шансы России в борьбе с санкциями США. Эксперты полагают, что Москва справится с последствиями ограничений за счет своих финансовых запасов.

путин сша великобритания
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