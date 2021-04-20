Звезда «Склифосовского» Максим Аверин почтил память покойной матери

Москва, 20 апреля. Актер Максим Аверин, сыгравший главного героя в сериале «Склифосовский», опубликовал фотографию своей умершей матери Галины, почтив ее память.

Актер разместил на своей странице в Instagram черно-белое фото, на котором его мать еще совсем юная школьница. Косички улыбающейся девушки украшены белыми бантами. Аверин оставил трогательную подпись к снимку.

«Мама. Прекрасная. Навсегда», — написал известный актер.

Подписчики поблагодарили своего кумира за то, что он поделился с ними важным для него памятным кадром. Многие отметили, что Аверин очень похож на свою покойную маму. Другие подчеркнули красоту юной девушки на фото.

«Пусть будет земля ей пухом. Очень светлая и красивая она у тебя была»; «Как же вы похожи! Вы такой же красавиц получились»; «Спасибо, что показали нам ее и разделили свою беду», — трогательно прокомментировали запись подписчики.

В интервью журналистам актер со слезами ранее рассказывал о том, как узнал о кончине родного человека. По его словам, это произошло во время съемок сериала. Выслушав страшную новость, Аверин смог взять себя в руки и вернуться на съемочную площадку, чтобы доиграть свою роль.