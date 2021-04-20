Мировой выпуск авто снизится на 1,6 млн единиц из-за пожара на заводе в Японии

, 20 апреля. Производство машин поставили под угрозу сначала дефицит полупроводников, а теперь происшествие на фабрике Renesas Electronics.

Японская пресса допускает, что в апреле и мае текущего года автомобильные предприятия не досчитаются колоссального количества продукции — порядка 7% общего объема рынка. Восстановление Renesas Electronics займет около четырех-пяти ближайших месяцев. Таким образом, крупнейшие бренды Японии — Nissan и Toyota уже перестраивают свои планы в пользу снижения выпускаемой продукции, сообщает Autonews.ru.

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Пожар на автозаводе обострил и без того сложную обстановку на автомобильном рынке, где отмечалась нехватка полупроводников. Выпускающие микрочипы предприятия почти остановили работу во время пандемии коронавируса.

Перечень автомобилей, который в 2021 году могут попасть под увеличенную ставку транспортного налога, ранее представили эксперты. В их числе — Hyundai Santa Fe.