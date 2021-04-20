Сын покойного Олега Табакова впервые вывел в свет новую возлюбленную

Москва, 20 апреля. Павел Табаков вместе со своей матерью, вдовой режиссера Олега Табакова Мариной Зудиной, и новой девушкой появился на презентации онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

На мероприятии, которое прошло в стенах «Мосфильма», собрались звезды российского шоу-бизнеса. Поэтому публичное появление Павла Табакова с девушкой на светском вечере, полном близких друзей его матери, говорит о серьезности его намерений.

Его новой возлюбленной оказалась молодая PR-специалист Ксения Ермоленко. До этого времени об их отношениях ходили только слухи. В марте корреспонденты НТВ запечатлели молодых людей гуляющими вместе и держащимися за руки. Но Табаков-младший отказался комментировать ситуацию.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Однако перед камерами репортеров наследник именитого режиссера позировал с другой женщиной — своей матерью Мариной Зудиной. На официально части мероприятия Табаков оставил свою девушку и подсел к звездной родительнице. Сама Зудина отмечает, что с радостью примет любой выбор сына. Во всем остальном она не вмешивается в его романтические похождения.