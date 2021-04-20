Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 22:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:09
Весь мир
Участники саммита в Луанде обсудят проведение республиканского диалога в ЦАР
22:09
Общество
Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров поддержали в Госдуме
22:05
Видео
Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
22:04
Весь мир
Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
22:03
Технологии
Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro
22:02
Общество
Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
22:00
Общество
Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
21:58
Весь мир
Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
21:52
Политика
МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
21:46
Общество
Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри
21:36
Общество
Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
21:34
Политика
Россия и Германия начнут совместное производство водорода
21:17
Общество
Экологический забег впервые состоялся в Тульской области
21:13
Общество
Лучшие автохолодильники: составляем рейтинг 2021 года
21:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера
21:09
Общество
Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
21:08
Политика
«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления
21:03
Армия
Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока
21:03
Общество
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
Все новости
Сын покойного Олега Табакова впервые вывел в свет новую возлюбленную
instagram.com  /  @tabakov_pavel
Шоу-бизнес

Сын покойного Олега Табакова впервые вывел в свет новую возлюбленную

Москва, 20 апреля. Павел Табаков вместе со своей матерью, вдовой режиссера Олега Табакова Мариной Зудиной, и новой девушкой появился на презентации онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

На мероприятии, которое прошло в стенах «Мосфильма», собрались звезды российского шоу-бизнеса. Поэтому публичное появление Павла Табакова с девушкой на светском вечере, полном близких друзей его матери, говорит о серьезности его намерений.

Его новой возлюбленной оказалась молодая PR-специалист Ксения Ермоленко. До этого времени об их отношениях ходили только слухи. В марте корреспонденты НТВ запечатлели молодых людей гуляющими вместе и держащимися за руки. Но Табаков-младший отказался комментировать ситуацию.

Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

Однако перед камерами репортеров наследник именитого режиссера позировал с другой женщиной — своей матерью Мариной Зудиной. На официально части мероприятия Табаков оставил свою девушку и подсел к звездной родительнице. Сама Зудина отмечает, что с радостью примет любой выбор сына. Во всем остальном она не вмешивается в его романтические похождения.

Олег Табаков марина зудина павел табаков
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 155809 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 66985 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 49156 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 47639 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46048 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Сын покойного Олега Табакова впервые вывел в свет новую возлюбленную
Рейтинг@Mail.ru