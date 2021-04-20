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Некоторые овощи подорожали в России на 25%
pixabay.com  /  carlosfs05
Экономика

Некоторые овощи подорожали в России на 25%

Москва, 20 апреля. Аналитики оператора фискальных данных «Такском» сообщили о резком росте стоимости некоторых овощей в Российской Федерации.

Компания провела исследование на основе более 28 миллиардов кассовых чеков. В результате эксперты выяснили, что в марте текущего года в годовом выражении на четверть увеличились средние цены на картофель, морковь и свеклу.

«Средняя цена на картофель в марте 2021 года составила 49 рублей за кг. Средняя цена выросла на 25%», — пишет ТАСС.

Продажи продукта при этом повысились на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость моркови в первом весеннем месяце составляла 63 рубля за кг, а свеклы — 56 рублей. Цены на эти овощи увеличились на 24% и 29% соответственно.

Для жителей Украины курица стала деликатесом. Стоимость продуктов в стране резко выросла, как убедился ранее корреспондент Федерального агентства новостей.

овощи цены подорожание
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