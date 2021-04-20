Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова сообщила о смерти близкого человека

Москва, 20 апреля. Актриса Полина Максимова, звезда комедийного сериала «Деффчонки», сообщила в своем Instagram-аккаунте о смерти двоюродного брата. Пользователи Сети выразили свои соболезнования.

Знаменитость пять дней не выходила на связь с поклонниками. Она решила прервать молчание, опубликовав фото церкви на фоне пасмурного неба. Описание к публикации было коротким и содержало только цифры.

«16.04.2021...», — написано в посте.

Скорее всего, это дата смерти ее брата. В Stories Максимова опубликовала его фото, из которого стало понятно, что 20 апреля молодому человеку могло бы исполниться 35 лет. Подтверждением этому служит и комментарий под записью актрисы.

«Светлая память Алексею. Ему было бы 35 [лет] сегодня, такая энергия была в нем, такая душа открытая», — написал знакомый семьи Максимовой.

Prt Scr instagram.com / @polinamax

В этот же день, 16 апреля, после продолжительной борьбы с раком ушла из жизни известная актриса, звезда фильмов о Гарри Поттере и сериала «Острые козырьки» Хелен МакКрори. Ей было 52 года.