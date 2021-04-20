Волочкова намекнула на расставание с возлюбленным

Москва, 20 апреля. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый пост в Instagram, который спровоцировал слухи о расставании с очередным возлюбленным.

Бойфренды Волочковой сменяют друг друга с завидной регулярностью. Учитывая, что танцовщица всегда скрывает личность своих избранников, узнать, с кем она встречается, практически невозможно.

Только неделю назад она опубликовала фотографию, где сидит на веранде своего роскошного особняка в компании возлюбленного Олега, лицо которого отражалось в окне. Теперь же балерина поделилась снимком с двусмысленной подписью, которая навела фанатов на мысль, что знаменитость снова свободна.

«Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: «Пока, неудачник!»», — отметила «звезда шпагатов».

«Опять расстались? Сколько можно?» — прокомментировал пост пользователь, видимо, уставший от изобилия партнеров балерины.

Главный специалист по шпагату в стране не перестает поражать поклонников выбором локаций для демонстрации своих гимнастических умений. Ранее Волочкова выложила фото, на котором села на шпагат верхом на лошади.