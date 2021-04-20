Компания Apple презентовала новую модель моноблочных компьютеров iMac в семи цветах

Купертино, 20 апреля. Новые компьютеры от компании Apple будут отличаться тонкостью, компактностью и 4К-экраном, выполненным из цельного стекла.

Американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов. Среди презентованных устройств — моноблочный компьютер iMac.

Свежие моноблоки обладают существенно доработанным дизайном. Компьютеры будут представлены в семи цветах и оснащены экранами с диагональю в 24 дюйма. Кроме того, новинка обзаведется процессором собственного производства Apple — M1. Как уточнили представители компании, новое графическое ядро работает в два раза быстрее, чем на моделях предыдущих поколений. Моноблок оснастят камерой, способной снимать видео в разрешении 1080р.

Также Apple показала линейку аксессуаров для iMac. Пользователи смогут приобрести беспроводные и разноцветные устройства ввода: мышь MagicMouse и клавиатуру Magic Keyboard. Последняя получит поддержку TouchID.

Ранее компания представила новую расцветку для смартфонов iPhone 12. Покупатели смогут приобрести телефон в фиолетовом исполнении.