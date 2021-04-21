Почему замена Стамбульской конвенции по защите женщин не устроила оппозицию Турции

В Турции не утихают споры из-за выхода республики из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин — так называемой Стамбульской конвенции. Турция стала первой страной, принявшей и ратифицировавшей этот документ, а также первой страной, объявившей о выходе из него.

Взамен власти страны предложили принять альтернативу — Анкарское соглашение. Однако это предложение было резко раскритиковано представителями прокурдской партии.

Международная редакция ФАН разбиралась, в чем состоит новая инициатива Анкары и почему она встретила отпор со стороны оппозиционных депутатов.

Несколько слов о Стамбульской конвенции

Конвенция была открыта для подписания по случаю 121-й сессии Комитета министров в Стамбуле. Документ одобрили 46 стран и Евросоюзом, он стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с женским и бытовым насилием. На настоящий момент его ратифицировали 34 страны.

Цели документа состоят в следующем:

защитить женщин от всех форм насилия и предупреждать, преследовать и искоренять насилие в отношении женщин и домашнее насилие;

содействовать искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин и поощрять подлинное равенство между женщинами и мужчинами, в том числе путем расширения возможностей женщин;

разрабатывать комплексные рамки, политику и меры для защиты и оказания помощи всем жертвами насилия в отношении женщин и домашнего насилия;

содействовать международному сотрудничеству с целью искоренения насилия в отношении женщин и домашнего насилия;

оказывать поддержку и помощь организациям и правоохранительным органам в осуществлении эффективного сотрудничества для принятия комплексного подхода к искоренению насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации «о стандартах и механизмах гендерного равенства», «роли женщин и мужчин в предупреждении и урегулировании конфликтов» и проведении комплексной политики в отношении защиты прав женщин. Государства, ратифицировавшие соглашение, обязуются создавать горячие линии, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь жертвам домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

Почему Турция вышла из Стамбульской конвенции

Разговоры о выходе Турции из Стамбульской конвенции шли на протяжении последних лет. Консервативное общество настаивало на том, что документ противоречит турецким семейным ценностям, а представители либеральных слоев общества заявляли о важности соглашения в связи с распространенным в республике насилием в отношении женщин.

Тем не менее в ночь с 19 на 20 марта в правительственном вестнике Resmi Gazete был опубликован подписанный турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президентский указ о выходе страны из Стамбульской конвенции. Как утверждают турецкие власти, причиной такого решения стала подмена ее сути ЛГБТ-сообществом.

«Как известно, Турция стала первой страной, которая подписала Стамбульскую конвенцию, тем самым продемонстрировав свою крепкую приверженность сохранению статуса женщины в обществе и борьбе со всеми видами насилия в отношении женщин. Стамбульская конвенция, первоначально направленная на защиту прав женщин, стала использоваться для манипуляций теми, кто пытается нормализовать гомосексуализм, несовместимый с социальными и семейными ценностями Турции. Именно по этой причине Турция приняла решение о выходе из договора», — говорится в заявлении департамента по связям при аппарате президента Турции.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesine İlişkin Açıklama:



"Türkiye, tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edecek, kadına yönelik şiddetle mücadele 'sıfır tolerans' ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacaktır."https://t.co/Y1mV3Gmrnd — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 21, 2021

В заявлении также подчеркивалось, что некоторые страны-члены ЕС, а именно Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия, до сих пор не ратифицировали соглашение. Польша и вовсе пыталась выйти из конвенции, ссылаясь на попытку ЛГБТ-сообществу «навязать свои представления о гендере всему социуму». Как отметил департамент по связям, Турция продолжит борьбу с бытовым насилием, а решение о выходе из Стамбульской конвенции отнюдь не означает, что республика «ставит под угрозу защиту женщин».

Камень преткновения

Наиболее спорной частью обсуждаемой конвенции Совета Европы является пункт 5 статьи 4 «Основные права, равенство и дискриминация».

«Соблюдение положений настоящей конвенции сторонами, в частности путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по иным признакам», — констатируется в конвенции.

❝Halkımızda “İstanbul Sözleşmesi” konusunda büyük bir beklenti varken AK Parti olarak biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü de yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır.❞



???? Anadolu Soruyor pic.twitter.com/uh4qJ9Bgt4 — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 2, 2020

Еще летом 2020 года заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (ПСР) Нуман Куртулмуш указал на то, что в документе содержатся два положения, которые противоречат общепринятым нормам турецкого общества.

«Первое из них — вопрос «гендера». Другое — вопросы «сексуальной ориентации». Очевидно, что эти два положения играют на руку маргинальным элементам, таким как ЛГБТ, и создают пространство для их деятельности», — сказал политик.

Понятие «гендер» уже долгое время вызывает самые разные дискуссии. Если «пол» — это понятие биологическое, то «гендер» — скорее социальное. Число гендеров в разных источниках варьируется и может достигать аж 54. Разграничение биологического пола человека и его социальной роли является серьезным ударом по традиционным обществам, одним из которых по большей части является турецкое.

Президент страны Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг тогда еще возможного выхода из Стамбульской конвенции в августе 2020 года, заявлял о важности сохранения семейных ценностей, а также указывал на необходимость полагаться не на «переведенные тексты», а на «свои собственные рамки».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin konuştu:



❝Türkiye olarak aileyi merkeze alan, toplum dokumuza uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahibiz. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor❞ pic.twitter.com/Xk6VZQhRqj — Medyascope (@Medyascopetv) August 13, 2020

Альтернатива от ПСР

Как отмечают источники в ПСР, процесс выхода Турции из Стамбульской конвенции начался еще в июле 2020 года, незадолго до того, как Айя София распахнула свои двери для верующих в качестве мечети.

На следующий день после выхода страны из Стамбульской конвенции заместитель председателя ПСР Бетюль Сайян Кая заявила в интервью корреспонденту агентства Anadolu, что правительство начало работу над Анкарским соглашением, которое позволит защитить женщин от бытового насилия на основании внутреннего турецкого законодательства. По ее словам, дискуссии вокруг Стамбульской конвенции привели к расколу общества на сторонников документа и его противников, а новое соглашение приведет к общественному согласию в стране.

«Мы понимаем, что нам больше не нужна Стамбульская конвенция для гарантии прав женщин. Турция может защищать права женщин посредством своего собственного закона и своих конституционных порядков», — подчеркнула политик.

Работу над написанием нового документа о защите прав женщин подтвердил Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы молодежи в Президентской библиотеке 14 апреля. Турецкий лидер отметил, что конституция республики отвергает противоправные действия в отношении женщин, напомнив о существующем законе №6284 о защите семьи и насилии над женщинами. При этом политик заявил о готовности ратифицировать новое соглашение, о котором ранее говорила Бетюль Сайян Кая.

«Мы являемся представителями такой цивилизации и приверженцами такой религии, где насилие над женщинами запрещено. Если у нас есть необходимость в конвенции, то мы сделаем этот документ более справедливым, качественным и сильным. Мы подготовим Анкарское соглашение и продолжим наш путь вместе с ней», — заключил Эрдоган.

Можно предположить, что в новом соглашении, если оно действительно появится, будут полностью исключены пункты, связанные с ЛГБТ, сексуальной ориентацией и гендерной принадлежностью.

Прокурдская партия против дискриминаций

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции было встречено недовольством за рубежом. Внутри самой Турции реакция была неоднозначной. Сторонники консервативных ценностей праздновали победу, а борцы за права женщин и феминистки вышли на акции протеста в крупных городах с требованием отменить решение правительства. Ведущие оппозиционные партии «Республиканская народная партия» (РНП) и националистическая «Хорошая партия» осудили ПСР за выход из конвенции. Среди активных критиков были также сторонники прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН).

İl ve ilçe binalarımıza İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz pankartlarımızı astık;

İstanbul Sözleşmesinin feshi hukuka aykırı olduğu gibi kadınların nezdinde de yok hükmündedir. “Biz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz, siz uygulamak zorunda kalacaksınız”. pic.twitter.com/mmzoFrNbku — HDP Ankara Kadın (@hdp_ankara) April 19, 2021

ПДН была основана в 2012 году как политическое крыло Демократического конгресса народов (ДКН). В уставе партии говорится, что ПДН является политической партией угнетенных и подавленных. Политическая сила активно защищает права женщин, рабочих, ЛГБТ, лиц с ограниченными возможностями, национальных и религиозных меньшинств и беженцев. Члены ПДН выступают против любого рода дискриминаций и яро критикуют националистическую повестку дня в стране. Основной электорат партии — жители восточных и юго-восточных провинций, где большую часть населения составляют курды и другие нацменьшинства.

Беспокойство ПДН

В ПДН большое внимание уделяется равенству полов. Во главе партии стоят два сопредседателя — женщина и мужчина. В настоящее время партию возглавляют Первин Булдан и Митхат Санджар.

Еще до выхода Турции из Стамбульской конвенции пресс-секретарь ПДН Эбру Гюнай подчеркивала крайнюю важность документа для защиты прав женщин, особенно в «курдских районах». По словам политика, турецкие власти хотят подавить борьбу курдских женщин за свои права и содействовать тому, чтобы преступления против них оставались безнаказанными.

Ebru Günay: Musa Orhan bugün tekrar yargı karşısına çıkacak. Bu dava artık tüm kadınların davasıdır. Biz HDP olarak sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Musa Orhan’ın ceza alması için elimizden geleni yapacağız.

MusaOrhanıAklama Tutukla pic.twitter.com/uVEDxzWJCs — HDP Kadın (@HDPkadin) October 16, 2020

В пример Гюнай привела случай, когда в Батмане старший сержант ВС Турции Муса Орхан в течение нескольких дней накачивал наркотиками 18-летнюю девушку Ипек Е. и несколько раз насиловал ее. При этом военнослужащий угрожал жертве со словами о том, что «ранее он уже так делал и за это ничего не было». Тогда девушка сообщила о преступлении, после чего насильник был задержан всего на сутки. Через 34 дня нахождения в больнице жертва скончалась от травм, полученных в результате изнасилований. После протестов в турецком обществе Орхан был арестован, однако по решению суда через неделю он был выпущен на свободу.

По мнению пресс-секретаря ПДН, оправдание судом подобных противоправных действий словно дает следующий месседж:

«Преступления в отношении женщин в курдских провинциях могут остаться безнаказанными».

Ebru Günay: Anti-faşist blok tabanda olgunlaşmış durumda



Parti Sözcümüz Ebru Günay'ın @jinnewsturkce’ye verdiği röportajhttps://t.co/rPrHc8hwDK — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 23, 2020

«Стамбульская конвенция является одним из основных документов, которые обеспечивают наибольшую защиту женщин от насилия в Турции. Но власти поднимают на повестку дня выход из конвенции. В такой ситуации мы имеем дело с тем, что после насилия в отношении женщин преступники не будут задержаны, будут освобождены под разным предлогом и будут безнаказанно бродить, размахивая руками. И такая политика связана с действиями властей», — сказала Гюнай.

ПДН не оставляет надежды

После того как решение о выходе из Стамбульской конвенции было обнародовано, представители ПДН дважды направляли в парламент требование провести заседание по оценке последствий этого решения, однако оба раза требование было отклонено депутатами ПСР и их союзников из «Партии националистического движения» (ПНД).

Женский совет ПДН призвал международное сообщество проявить свою позицию и озвучить, что ни одно преступление в отношении женщин не должно быть проигнорировано.

«Существует необходимость в более конкретной и четкой позиции со стороны ЕС и Совета Европы, с указанием на то, что их недостатки в защите европейских критериев прав человека и демократии сыграли свою роль в том, что президент Тайип Эрдоган поверил в то, что он может выйти из европейской конвенции, не сталкиваясь с какими-либо санкциями. Во всех городах Турции и Курдистана женщины вышли на улицы, площади и в свои кварталы, протестуя против этого посягательства государства на право женщин на равную и свободную от насилия жизнь и потребовали отмены этого решения. Мы отказываемся позволить мужскому доминирующему мышлению отнять наши социальные достижения», — говорится в заявлении Женского совета ПДН.

В парламенте страны депутаты ПДН вышли с табличками «Стамбульская конвенция позволяет жить», а пресс-секретарь Женского совета ПДН Айше Аджар Башаран заявила, что из Стамбульской конвенции вышел только глава ПСР, то есть Реджеп Тайип Эрдоган, но не сами женщины. Женский совет также обратился в Государственный совет страны с требованием отменить решение правительства, но усилия ПДН оставались безуспешны.

Başaran: İstanbul Sözleşmesi’nden sadece AKP Genel Başkanı çekildi, kadınlar çekilmedi



Kadın Meclisi Sözcümüz Ayşe Acar Başaran, milletvekillerimizle İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin Meclis’te açıklama yaptı:https://t.co/rER36pSLNS pic.twitter.com/RQMhuoLCPt — HDP Kadın (@HDPkadin) March 25, 2021

Сопредседатель партии Первин Булдан вовсе заявила о том, что решение о выходе из европейской конвенции противоречит конституции, так было принято по желанию правящей верхушки, а не всех партий.

«Стамбульская конвенция — это текст, подписанный всеми партиями парламента. Но он был расторгнут по решению единственного человека. И это противоречит конституции. Волеизъявление одного человека никогда не должно быть выше волеизъявления народа», — подчеркнула Булдан.

Согласно позиции сопредседателя ПДН, турецкие власти, возглавляемые мужчинами, видят в женщинах своих врагов, а решение о выходе из конвенции является посягательством на права всех женщин и их достижения.

Альтернатива Стамбульской конвенции

В оценке Анкарского соглашения, о подготовке которого объявили в правящей партии, депутаты прокурдской партии также настроены крайне пессимистично. Депутат ПДН Хюда Кая заявила, что новый документ рассчитан на отвлечение внимания граждан. Как отметила политик, женоненавистническая позиция правящей партии Эрдогана хорошо всем известна, поэтому власти стараются заставить женщин замолчать и «запереть дома». Кая подчеркнула, что ПДН не одобрит новое Анкарское соглашение, являющееся «проектом по созданию податливой женщины».

«Политика, которую проводят власти, направлена на то, чтобы исключить женщину из жизнедеятельности. Как бы они ни называли новый документ, мы знаем, в какой форме будет представлено его содержание. Нам не нужен такой документ», — подчеркнула депутат турецкого парламента.

Любопытно, что решение о выходе Турции из конвенции, защищающей права женщин, фактически совпало с попыткой властей закрыть ПДН. Генеральный прокурор Турции обратился 17 марта в Конституционный суд с требованием распустить прокурдскую партию. В обвинительном заключении говорилось о том, что партия действует в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. Однако 31 марта Конституционный суд отказался от рассмотрения иска прокуратуры о запрете ПДН.

Борьба не должна прекращаться

Можно сделать вывод, что 10 лет назад Турция, ратифицировав Стамбульскую конвенцию, стремилась подчеркнуть свою приверженность европейским взглядам для дальнейшей перспективы вступления в ЕС. Однако сегодня, когда она является одной из крупнейших держав в регионе, необходимость слепо следовать западным канонам отпала. В Анкаре предупредили, что правам женщин всегда будет уделяться особое внимание, однако регулировать борьбу с женским и бытовым насилием должна не конвенция Совета Европы, а турецкие правовые акты.

Türkiye’de 24 saatte 6 kadın öldürüldühttps://t.co/87OAbhYglR — Sözcü (@gazetesozcu) March 23, 2021

Тем не менее несмотря на заявления властей о том, что выход из конвенции является оправданным, проблема насилия в отношении женщин стоит довольно остро. После выхода из конвенции за сутки были убиты сразу 6 женщин.

2020 yılı kadın cinayeti raporumuz:

▪️#300KadınCinayeti işlendi.

▪️171 şüpheli kadın ölümü var.



Raporun tamamı:https://t.co/jtNc9vTeNx pic.twitter.com/hpLk3HYp8I — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) January 2, 2021

Согласно докладу платформы «Мы остановим женское насилие», в 2020 году в Турции были убиты как минимум 300 представительниц прекрасного пола, 181 из которых простились с жизнью в стенах своего дома. Еще 171 гражданка погибла при таинственных обстоятельствах, что говорит о том, что число убитых может быть гораздо выше. Властям Турции предстоит решить серьезную проблему бытового насилия. Очевидно, что оппозиционные партии, в том числе прокурдская ПДН, не позволят просто игнорировать проблему. Будет ли принято новое соглашение и насколько сильна будет его эффективность, покажет время.