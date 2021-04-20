Apple показала новое устройство AirTag для поиска потерянных вещей

Москва, 20 апреля. Компания Apple представила новое умное устройство AirTag, предназначенное для поиска потерянных вещей.

Метка позволит находить необходимые предметы при предварительной установке на них. Искать вещи можно будет с помощью функции «Точное местонахождение», которая появится в штатном приложении «Локатор» на устройствах линейки Apple.

В продажу AirTag поступят с 30 апреля. Стоимость одного брелока составляет 29 долларов, а комплект из четырех меток будет стоить 99 долларов.

Apple также показала новый iPhone 12, корпус которого выполнен в фиолетовом цвете. Предзаказ на новинку откроется с 24 апреля.