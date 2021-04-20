Юморист «Кривого зеркала» прошел проверку на полиграфе из-за обвинений в изнасиловании

Москва, 20 апреля. Юморист Александр Морозов прошел проверку на полиграфе после того, как студентка из Санкт-Петербурга обвинила его в изнасиловании.

Звезда «Кривого зеркала» стал гостем передачи «Прямой эфир», где обсудили скандал с его участием. Оказалось, в поисках женского тепла после ряда пластических операций Морозов познакомился в Интернете с юной студенткой. Он привел ее в отель. Однако после того, как пара рассталась, девушка обвинила артиста в изнасиловании и избиении.

«Мы пришли в номер, я отправился в душ, выхожу — а она в трусиках и рубашке стоит. Я посчитал это приглашением к сексу. Нам было хорошо, и расстались мы на позитивной ноте. Через некоторое время Лиза стала шантажировать меня», — поделился переживаниями Морозов.

Pr Scr instagram.com / @morozov_artist

Для того чтобы пролить свет на ситуацию, в рамках шоу Морозова проверили на полиграфе. Результаты теста показали, что лжецом в этой истории является юная девушка, которая, судя по всему, просто решила прославиться и заработать денег на шантаже и скандале с известным актером.

Теперь уже сам звезда «Кривого зеркала» может подать в суд на любовницу за клевету, однако Морозов отказался от этого, проявив благородство. Он лишь отметил, что больше не собирается шутить с чувствами и выкладывать в социальные сети сообщения о том, что ищет отношения с женщиной.