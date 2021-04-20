Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 22:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:09
Общество
Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров поддержали в Госдуме
22:05
Видео
Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
22:04
Весь мир
Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
22:03
Технологии
Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro
22:02
Общество
Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
22:00
Общество
Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
21:58
Весь мир
Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
21:52
Политика
МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
21:46
Общество
Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри
21:36
Общество
Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
21:34
Политика
Россия и Германия начнут совместное производство водорода
21:17
Общество
Экологический забег впервые состоялся в Тульской области
21:13
Общество
Лучшие автохолодильники: составляем рейтинг 2021 года
21:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера
21:09
Общество
Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
21:08
Политика
«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления
21:03
Армия
Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока
21:03
Общество
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
21:02
Общество
Египет вместо Турции: кому служите, господа? Колонка Геннадия Онищенко
Все новости
Юморист «Кривого зеркала» прошел проверку на полиграфе из-за обвинений в изнасиловании
instagram.com  /  @morozov_artist
Шоу-бизнес

Юморист «Кривого зеркала» прошел проверку на полиграфе из-за обвинений в изнасиловании

Москва, 20 апреля. Юморист Александр Морозов прошел проверку на полиграфе после того, как студентка из Санкт-Петербурга обвинила его в изнасиловании.

Звезда «Кривого зеркала» стал гостем передачи «Прямой эфир», где обсудили скандал с его участием. Оказалось, в поисках женского тепла после ряда пластических операций Морозов познакомился в Интернете с юной студенткой. Он привел ее в отель. Однако после того, как пара рассталась, девушка обвинила артиста в изнасиловании и избиении.

«Мы пришли в номер, я отправился в душ, выхожу — а она в трусиках и рубашке стоит. Я посчитал это приглашением к сексу. Нам было хорошо, и расстались мы на позитивной ноте. Через некоторое время Лиза стала шантажировать меня», — поделился переживаниями Морозов.

Pr Scr instagram.com  / @morozov_artist

Для того чтобы пролить свет на ситуацию, в рамках шоу Морозова проверили на полиграфе. Результаты теста показали, что лжецом в этой истории является юная девушка, которая, судя по всему, просто решила прославиться и заработать денег на шантаже и скандале с известным актером.

Теперь уже сам звезда «Кривого зеркала» может подать в суд на любовницу за клевету, однако Морозов отказался от этого, проявив благородство. Он лишь отметил, что больше не собирается шутить с чувствами и выкладывать в социальные сети сообщения о том, что ищет отношения с женщиной.

александр морозов прямой эфир кривое зеркало
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 155809 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 66985 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 49156 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 47639 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46048 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Юморист «Кривого зеркала» прошел проверку на полиграфе из-за обвинений в изнасиловании
Рейтинг@Mail.ru