Поклонская рассказала о реакции ООН на водную блокаду Крыма

Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что ведет переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН Мишелем Бачелетом о водной блокаде Крыма.

По словам депутата, власти России разработали дорожную карту решения проблемы с водой в Крыму. Вряд ли водная блокада помешает туристическому сезону, так как в основном от отсутствия воды страдают жители Симферополя в многоэтажках, где туристов нет.

«Перекрытие канала сказывается на состоянии экосистемы Днепра и нашего полуострова, а значит, под угрозой и экология юго-восточной Европы. Хорошо было бы затронуть эту тему на Международном саммите по климату 22 апреля», — цитирует Поклонскую «МК».

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Как рассказала парламентарий, она получила четыре ответа от Мишеля Бачелета. Сейчас специальная мониторинговая группа изъявила желание приехать в Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Решению вопроса пока мешает пандемия коронавируса, заключила Поклонская.

Ранее ученые КФУ им. В. И. Вернадского, изучая состояние лесов Крыма в 2021 году, сделали вывод, что из-за отсутствия необходимой влаги на полуострове может снизиться объем выделения фитонцидов.