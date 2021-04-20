Экологический забег впервые состоялся в Тульской области

Тула, 20 апреля. Забег, совмещенный со сбором мусора, впервые состоялся в Новомосковске. В нем приняли участие представители Детской железной дороги, общественной организации «Экологическая защита», волонтеры.

Для России плоггинг — совершенно новое направление, пришедшее из Скандинавии. Это своего рода вид спорта, который только начинает набирать популярность.

По словам участников, такой экологический забег помогает совмещать сразу два полезных дела: поддерживать себя в форме, а окружающую среду — в чистоте.

«К сожалению, забег длился недолго, всего полтора часа. Хотелось бы подольше. Очень надеюсь, что подобные акции будут в регионе проводиться часто, и с каждым разом участников будет больше», — рассказал ФАН волонтер Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Кирилл Кобелев.

В результате участники пробежались трусцой и собрали 50 мешков мусора.