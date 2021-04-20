Актриса Екатерина Климова восхитила поклонников роликом с играющими в шахматы детьми

Москва, 20 апреля. Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова показала, как проводит вечернее время с детьми. Оказалось, что актриса играет с сыновьями и дочерьми в шахматы.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она и ее дети размышляют над шахматной партией. Младшая дочь Климовой Изабелла в этом соревновании болела за маму.

«Все серьезно», — коротко подписала кадры актриса.

Поклонникам знаменитости очень понравилось, как она организовала досуг для сыновей и дочерей. По мнению комментаторов, детям очень полезно проводить время таким образом.

«Самый главный болельщик такое солнышко»; «Как актуальны сейчас шахматы! Я как тренер говорю, что шахматы — это не только круто, но и полезно!»; «Я просто любуюсь вами!!! Какая мамочка — молодая, красивая и счастливая»; «Шикарная семья — глаз не отведешь», — написали восхищенные комментаторы.

Изабеллу Климова родила от третьего мужа — актера Гелы Месхи, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, у актрисы есть старшая дочь Елизавета от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, а также сыновья Матвей и Корней от второго супруга — актера Игоря Петренко.

Поклонники приписывали Климовой роман с актером Евгением Воловенко. Артист ранее раскрыл правду об их отношениях.