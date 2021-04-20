Суд лишил экс-губернатора Новосибирской области компенсации в 5,7 млн рублей

Новосибирск, 20 апреля. Новосибирский суд лишил бывшего губернатора Василия Юрченко компенсации в размере 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Юрченко обратился в суд за компенсацией в связи с постановлением Следственного комитета РФ от 3 февраля 2017 года. С экс-губернатора сняли подозрения по делу о превышении должностных полномочий. В связи с этим он потребовал от Минфина РФ порядка 5,7 млн рублей. Именно столько, по словам Юрченко, было потрачено на услуги адвокатов.

Новосибирский Железнодорожный суд в мае 2020 года взыскал в пользу бывшего губернатора лишь 212 тысяч рублей. Защита подала апелляцию на пересмотр дела. В результате суд обязал российский Минфин выплатить все 5,7 млн рублей. Однако здесь к делу подключилась прокуратура и решение Железнодорожного райсуда отменили.

В результате дело отправили уже на третье рассмотрение в районный суд.

Ранее суд обязал мэрию Новосибирска определить разрешенные места для выгула домашних животных.