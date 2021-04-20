Звезда сериала «Топи» Тихон Жизневский восхитил фанатов необычными снимками с возлюбленной

Москва, 20 апреля. Звезда сериала «Топи» и фильма «Огонь» Тихон Жизневский показал редкие снимки со своей возлюбленной Ксенией Бугайченской. Пара приняла участие в необычной фотосессии.

Актер не скрывает избранницу от публики и уже выходил в свет вместе с ней. Однако снимки девушки на страницах артиста в соцсетях найти очень трудно. Но на этот раз он опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии с Бугайченской.

Жизневский не стал подписывать кадры и лишь поблагодарил фотографа. На снимках актер и его возлюбленная позируют практически в полной темноте, поэтому разглядеть их лица можно с трудом. Необычным акцентом на фото стал солнечный луч, лишь немного освещающий лица Жизневского и его избранницы. Поклонники актера восхитились удивительными кадрами.

Prt Scr instagram.com / @tihonzhiznevskiy

«Вау, какие вы суперские!!!»; «Такие прекрасные»; «Каждый снимок — отдельный вид искусства. Это потрясающе!»; «Божечки, вы такие классные, я не могу! Просто чудо, самые лучшие!» — написали фанаты артиста.

Премьера сериала «Топи», в котором сыграл Жизневский, состоялась в феврале на сервисе «КиноПоиск HD». Актер воплотил на экране образ московского журналиста, желающего найти в провинции скандальную историю.