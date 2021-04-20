Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 22:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:09
Весь мир
Участники саммита в Луанде обсудят проведение республиканского диалога в ЦАР
22:09
Общество
Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров поддержали в Госдуме
22:05
Видео
Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
22:04
Весь мир
Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
22:03
Технологии
Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro
22:02
Общество
Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
22:00
Общество
Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
21:58
Весь мир
Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
21:52
Политика
МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
21:46
Общество
Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри
21:36
Общество
Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
21:34
Политика
Россия и Германия начнут совместное производство водорода
21:17
Общество
Экологический забег впервые состоялся в Тульской области
21:13
Общество
Лучшие автохолодильники: составляем рейтинг 2021 года
21:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера
21:09
Общество
Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
21:08
Политика
«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления
21:03
Армия
Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока
21:03
Общество
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
Все новости
Вставший на колени перед фанаткой Джонни Депп поразил поклонников своим поступком
wikipedia.org  /  Raph_PH / CC BY 2.0
Шоу-бизнес

Вставший на колени перед фанаткой Джонни Депп поразил поклонников своим поступком

Барселона, 20 апреля. Американский актер Джонни Депп прибыл в Барселону, где его радушно встретили фанаты. Ради одной из поклонниц артист даже опустился на колени.

Пользователь almudenafsanchz опубликовал в TikTok видео встречи фанатки со звездой Голливуда Джонни Деппом. Актер выделил время на беседу с девушкой и даже опустился на колено, чтобы по ее просьбе оставить автограф у нее на ноге.

Фанаты звезды «Пиратов Карибского моря» пришли в восторг от простоты Деппа, который тепло общается со встретившими его поклонниками. В конце ролика актер сам предложил девушке обняться, что тоже растрогало пользователей Сети. Они сошлись во мнении, что такой добрый человек, как Депп, не может быть виновен в том, в чем его обвиняют.

«Самый лучший, мир не заслуживает его»;

«Как кто-то может верить, что он плохой человек? Посмотрите, какой он вежливый и как он встал на колени, чтобы сделать тебя счастливее», — отметили подписчики аккаунта, где разместили видео.

prt scr tiktok.com  / almudenafsanchz

Актриса Эмбер Херд, которая обвиняет Деппа в рукоприкладстве, могла оклеветать бывшего мужа. Об этом заявили журналисты, в распоряжении которых оказалась запись, сделанная полицейскими в доме экс-супругов. Приехавшие на вызов стражи порядка не нашли следов насилия, о которых заявляла Херд.

Джонни Депп Эмбер Херд фанаты
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 155809 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 66985 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 49156 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 47639 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46048 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Вставший на колени перед фанаткой Джонни Депп поразил поклонников своим поступком
Рейтинг@Mail.ru