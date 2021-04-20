Вставший на колени перед фанаткой Джонни Депп поразил поклонников своим поступком

Барселона, 20 апреля. Американский актер Джонни Депп прибыл в Барселону, где его радушно встретили фанаты. Ради одной из поклонниц артист даже опустился на колени.

Пользователь almudenafsanchz опубликовал в TikTok видео встречи фанатки со звездой Голливуда Джонни Деппом. Актер выделил время на беседу с девушкой и даже опустился на колено, чтобы по ее просьбе оставить автограф у нее на ноге.

Фанаты звезды «Пиратов Карибского моря» пришли в восторг от простоты Деппа, который тепло общается со встретившими его поклонниками. В конце ролика актер сам предложил девушке обняться, что тоже растрогало пользователей Сети. Они сошлись во мнении, что такой добрый человек, как Депп, не может быть виновен в том, в чем его обвиняют.

«Самый лучший, мир не заслуживает его»; «Как кто-то может верить, что он плохой человек? Посмотрите, какой он вежливый и как он встал на колени, чтобы сделать тебя счастливее», — отметили подписчики аккаунта, где разместили видео.

prt scr tiktok.com / almudenafsanchz

Актриса Эмбер Херд, которая обвиняет Деппа в рукоприкладстве, могла оклеветать бывшего мужа. Об этом заявили журналисты, в распоряжении которых оказалась запись, сделанная полицейскими в доме экс-супругов. Приехавшие на вызов стражи порядка не нашли следов насилия, о которых заявляла Херд.