Банк Англии оценит перспективы создания национальной цифровой валюты

Лондон, 20 апреля. Центральный банк Англии объявил о совместной работе с министерством финансов для оценки целесообразности создания цифровой валюты.

Британский регулятор и министерство финансов будут проводить консультации с представителями бизнеса, общественными организациями, исследователями и простыми потребителями, чтобы составить представление, как выпуск цифровой валюты может быть выгоден финансовой системе страны.

Министр финансов Риши Сунак после пресс-конференции, на которой банк объявил о своих планах, написал у себя в Twitter: «Бриткоин?»

На сегодняшний день уже многие государства говорили о стремлении создать собственную национальную валюту в полностью цифровом виде. Такие намерения, в частности, выражали в Китае, в Евросоюзе этот вопрос также внимательно изучают.

В Центральном банке России заявляли о планах создать прототип цифрового рубля к концу 2021 года и протестировать его в следующем. По результатам экспериментов будет составлена дорожная карта полномасштабного внедрения.