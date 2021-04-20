Стало известно о потенциальных женихах Кардашьян после развода с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 20 апреля. Американская предпринимательница, модель Ким Кардашьян купается в мужском внимании, после того как подала на развод с Канье Уэстом. СМИ рассказали о ее потенциальных женихах.

Ким Кардашьян была замечена папарацци на вечеринках в Лас-Вегасе и других городах. Судя по всему, бизнесвумен решила устроить себе «холостяцкий» отдых вместе с подругами. После новости о разводе с именитым рэпером личные сообщения Кардашьян в Instagram «атаковали» разные мужчины. Через общих знакомых с ней пытаются связаться королевские особы, спортсмены, предприниматели, актеры, сообщает инсайдер портала Page Six.

Однако личность потенциальных женихов не раскрывается. Известно только, что Кардашьян пока не намерена связывать себя отношениями, но в будущем готова рассмотреть несколько кандидатур. По словам источника, для модели не важна профессия будущего избранника, главное, чтобы он был смешным, романтичным и ценил семейный уют.

Global Look Press / JohnxPalmer/MediaPunchx

Ким Кардашьян часто делится в Instagram фотографиями своих детей. Подписчики оценили последнюю публикацию звезды, написав, что старшая дочь пары Норт пошла в отца.