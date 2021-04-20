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Затраты на строение второго Северомуйского тоннеля оценили в РЖД
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Экономика

Затраты на строение второго Северомуйского тоннеля оценили в РЖД

Москва, 20 апреля. Стоимость исполнения основного варианта строительства второго Северомуйского тоннеля составит 170 млрд рублей, а работы займут семь лет, заявил замгендиректора РЖД Андрей Макаров.

Представитель "Российских железных дорог" обратил внимание, что окончательное решение о том, будет это тоннель или обход, еще не принято. Другие, более эффективные варианты находятся в проработке. В декабре 2003 года был открыт самый протяженный в стране железнодорожный Северомуйский тоннель в Бурятии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Генеральный директор РЖД Олег Белозеров раннее сообщил, что возведением второго Северомуйского тоннеля удастся увеличить провозную способность на участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в апреле Белозеров сообщил, что сейчас находятся в проработке оба варианта — как тоннеля, так и обхода. Он также уточнил, что строительство данного проекта будет необходимо только на третьем этапе расширения БАМа и Транссиба.

Макаров рассказал, как проходит работа над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

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