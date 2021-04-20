Максим Галкин возмутился публикацией роликов с тяжелобольным Зайцевым

Москва, 20 апреля. Юморист и шоумен Максим Галкин прокомментировал публикацию TikTok-видео с участием страдающего от болезни Паркинсона модельера Вячеслава Зайцева.

Именитый кутюрье, которому недавно исполнилось 83 года, тесно общается с семьей Гарафутдиновых. Близкие дизайнера при этом подозревают его новых друзей в мошенничестве. Предполагается, что эти люди хотят заработать на имени тяжелобольного модельера. Гарафутдиновы публикуют в соцсетях ролики, на которых Зайцев танцует вместе с ними, однако выглядит он как человек, который не совсем понимает, что происходит.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Галкин высказался по поводу этой ситуации в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Юморист отметил, что не знаком с новыми друзьями Зайцева, поэтому не может сказать о них что-то плохое или хорошее. Однако он все же публично обратился к Гарафутдиновым с призывом.

«Нужно учитывать личность нашего великого кутюрье. Эти ролики могут выглядеть нелепо, как насмешка над выдающимся человеком. Поэтому лучше, чтобы этих роликов не было», — возмутился шоумен.

Еще один скандал, связанный с личностью Зайцева, разгорелся из-за продажи билетов на его день рождения. Галкин говорил, что он и его жена, певица Алла Пугачева, не платили за вход на праздник.