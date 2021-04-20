Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова похвасталась фигурой в купальнике

Москва, 20 апреля. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова порадовала фанатов в Instagram пикантным фото в купальнике из отпуска.

Спортсменка показала фанатам идеальный загар на подтянутом теле, выложив в Instagram снимок с Мальдив. Подписчики чемпионки пришли в восторг от ее фигуры. На снимке волосы закрывают довольное выражение лица спортсменки, фанатам предстает возможность разглядеть безупречное тело звезды.

Это не единственный откровенный кадр чемпионки в ее блоге. Севастьянова часто как будто случайно демонстрирует фанатам свою роскошную фигуру. Поклонники не скупятся на комплименты, восхищаясь ее красотой.

«Какие шикарные ноги! Просто мечта»; «Вы в шикраной форме, гордимся»; «Хватит может соблазнять жентахы мужчин?» «Я бы хотела быть похожей на вас», — расхвалили подписчики тело олимпийской чемпионки.

Свой титул Севастьянова получила в 2012 году в групповом многоборье. До этого она становилась чемпионкой юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в 2010 году. Свою карьеру спортсменка завершила почти сразу после победоносной Олимпиады в 2012 году.

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