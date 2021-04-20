Одежда, топливо и стройматериалы могут вскоре подорожать в России

Москва, 20 апреля. Большую часть товаров может ждать подорожание из-за роста себестоимости упаковки.

В материале издания glavny.tv объясняется, почему подорожает одежда. Мировые цены на основные материалы — хлопок, шерсть, полимерные ткани — значительно выросли за последний год. Но итоговая цена также зависит и от издержек на доставку и упаковочные материалы.

Другая категория товаров, которая увеличится в цене, — это топливо. Мировые нефтяные рынки демонстрируют непостоянную динамику стоимости. В этом время оптовые цены на бензин и дизель растут высокими темпами. Чтобы потребители заметили рост их стоимости в рознице, должно пройти несколько месяцев.

Последняя категория — стройматериалы. Из-за того, что мировые цены на металлы растут, промышленная продукция становится дороже. Поэтому строительные материалы прибавляют в стоимости вслед за ними.

СМИ ранее сообщили о планах Правительства России по сдерживанию цен на металл. Речь идет в том числе о субсидировании бюджетных строек и перечисление сверхдоходов в бюджет.