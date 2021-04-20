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Коллапс в системе: Тунис рискует лишиться транспорта
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 
Весь мир

Коллапс в системе: Тунис рискует лишиться транспорта

Транспортный сектор Туниса переживает беспрецедентный финансовый кризис, поскольку накопились корпоративные долги, есть рабочая сила, но нет денег на зарплаты.

Происходящее грозит как банкротством многих компаний, так и коллапсом всей отрасли, которая наряду со здравоохранением и образованием является одной из самых жизненно важных для граждан.

«Вопрос об увольнении ряда сотрудников тунисских авиалиний находится на столе переговоров и будет открыт в ближайшие дни», — заявил министр транспорта и логистики.

По его словам, положение авиаперевозчиков сложное. Страна собирается выделить деньги национальной Tunisair для погашения банковских долгов.

Сектор на 70% принадлежит властям и включает воздушный, наземный и морской транспорт. Тунисские госорганизации, такие как авиакомпании, на фоне политической нестабильности столкнулись с долгами, убытками и бременем найма персонала в условиях кризиса, усугубленного пандемией коронавируса.

Эксперты о рисках

Правительство управляет около 110 компаниями, которые работают в транспортном и промышленном секторах. С 2011 года положение важных с точки зрения дохода для казны организаций, особенно авиапредприятий и фосфатной горнодобывающей Gafsa (CPG), ухудшилось.

«Транспортный сектор страдает от многих проблем, включая отсутствие частной инициативы, что не позволило ему расти и поддерживать занятость, а также привело к ухудшению транспортной ситуации из-за задолженности и налогов», — сказал экономист Садик Джабнун.

Парк национальных авиакомпаний включает 27 самолетов, из которых эксплуатируют только семь. Кроме того, авиаперевозчики трудоустроили около восьми тысяч сотрудников и накопили миллиардные долги.

По мнению экономиста, сектор нужно реструктуризировать и принять эффективные механизмы управления. Сложный процесс спасения отрасли потребует большого финансирования, потому что пандемия COVID-19 неблагоприятно сказалась и на уровне бедности в стране.

«Судоходные компании должны пересмотреть позиции, а также железнодорожные, которым требуется 45% бюджета сектора для восстановления», — добавил Садик Джабнун.

Риск краха преследует большинство госкомпаний Туниса, которые в течение последних нескольких лет кредитовали транспортный сектор. Теперь долги ударили по балансам.

«Процесс спасения транспортных компаний от банкротства сложен, потому что это чувствительный социальный сектор, и государство не выполнило обязательств перед ним», — сказал экономист, экс-министр профессионального образования и занятости Фаузи бин Абдул Рахман.

По его словам, властям нужно инвестировать в железнодорожный сектор, поскольку составы устарели и нуждаются в модернизации. Кроме того, необходимо разработать 10-летний план, чтобы поддержать перевозку пассажиров и грузов.

«Этот сектор вносит около 6,5% в национальную добычу сырой нефти и обеспечивает 30 тысяч рабочих мест», — добавил бывший министр.

Безуспешные попытки

Предыдущие перестройки не увенчались успехом. С 2012 года сменявшие друг друга правительства представили министерским советам три схемы реформ, но ничего не реализовали.

В 2020 году пандемия коронавируса сократила оборот национального авиаперевозчика Tunisair примерно на 70% или до 1,1 млрд тунисских динаров, а число пассажиров — до рекордно низкого миллиона.

Согласно предложенным реформам, планируют уволить 1200 из двух тысяч сотрудников, назначенных за последние 10 лет, чтобы не выплачивать около 200 млн динаров зарплат.

Ранее власти заключили соглашение с Всеобщим профсоюзом Туниса о реформе государственных учреждений, в состав которых в начале кризиса входили два предприятия из транспортного сектора.

В 2020 году в рамках первого взноса на высокоскоростную железнодорожную сеть и другие транспортные проекты выделили до 203 млн динаров. Однако бюджет Минтранса не покрывает обновление автобусного парка, оснащение пассажирских железнодорожных перевозок, подготовку центров технического осмотра и наземных станций, аэропортовой и портовой инфраструктуры, замену воздушного и морского транспорта.

Экономисты, напоминая о беспорядочных назначениях сотрудников в государственные учреждения, подчеркнули, что подобные действия несовместимы с финансовыми возможностями страны. Численность персонала превышает потребности большинства компаний и ограничивает окупаемость.

Причем Международный валютный фонд (МВФ) призывал Тунис сократить как заработные платы, так и энергетические субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит на фоне финансового кризиса. Власти государства сосредоточились на корректировке приоритетов в здравоохранении и соцзащите, чтобы завоевать доверие МВФ и получить новые кредиты.

Однако изменения могут негативно сказаться на национальном транспортном секторе. Ведь республика, выполнив условия и получив очередные займы, рискует стать зависимой от международных доноров, не выбраться из иностранных долгов и окончательно загубить отрасль.

тунис
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