Губерниев иронично поздравил Елену Вяльбе с 53-летием

Москва, 20 апреля. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе в день ее рождения.

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе 20 апреля отмечает 53-летие. Это событие не оставил без внимания российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он обратился к главе ФЛГР в Instagram-аккаунте.

«Спасибо, Елена Валерьевна, что своим присутствием и активными действиями помогли Большунову и сборной России отстаивать свои права в споре с норвежцами после драматичного финиша марафона! Вы были великолепны тогда! Здоровья вам! Я рядом!», — написал Губерниев.

В конце мужского марафона на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову сломали палку. Виновник инцидента Йоханнес Клебо был дисквалифицирован, а спортсмен из РФ занял вторую строчку. Вяльбе покинула турнир в этот же день.

Ранее Дмитрий Губерниев подверг критике организаторов Авачинского лыжного марафона. Один из участников состоявшегося в Петропавловске-Камчатском турнира скончался в результате ЧП.