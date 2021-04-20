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Саудовская Аравия и Греция заключили сделку на поставку ЗРК Patriot Эр-Рияду
wikipedia.org  /  Official U.S. Navy Page
Весь мир

Саудовская Аравия и Греция заключили сделку на поставку ЗРК Patriot Эр-Рияду

Эр-Рияд, 20 апреля. Саудовская Аравия и Греция подписали контракт на поставку Эр-Рияду американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление источника из числа греческих дипломатов.

«Соглашение было подписано обеими сторонами сегодня в Эр-Рияде», — сообщил чиновник.

Это заявление было сделано по итогам переговоров, в которых приняли участие министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и глава греческого минобороны Никос Панайотопулос. В Саудовской Аравии чиновники встретились с министром иностранных дел Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как пояснил один из представителей греческой делегации, системы Patriot будут использоваться Эр-Риядом для защиты критически важных энергетических объектов, расположенных на территории королевства.

Защита нефти

Говоря о безопасности энергетических объектов Саудовской Аравии, чиновник имел в виду в первую очередь нефтяную инфраструктуру государства. Она оказалась под угрозой из-за регулярных нападений со стороны йеменских хуситов.

Как известно, Саудовская Аравия — одна из ключевых сторон затяжной войны в Йемене. Действуя в составе собственной военной коалиции, саудовские вооруженные силы пытаются подавить восстание хуситского движения «Ансар Аллах», а заодно и пресечь распространение в регионе влияния Ирана — основного спонсора повстанцев.

Стороны регулярно обмениваются атаками, причем хуситы чаще всего выбирают для ударов именно нефтяные площадки королевства. Практически ежедневно бойцы «Ансар Аллах» организуют атаки по важным для Эр-Рияда объектам энергосистемы, используя для этого преимущественно ударные дроны.

При этом саудовская коалиция также не остается в долгу: за время своего участия в йеменском конфликте она не только ликвидировала огромное количество живой силы и техники хуситов, но и обвинялась в целом ряде военных преступлений — в том числе в применении запрещенных кассетных боеприпасов и нанесении неизбирательных авиаударов.

саудовская аравия греция йемен
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