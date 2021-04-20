Политолог Гогуадзе о развитии космоса: Россия готовится к тому, чтобы вернуться на Луну

Президент РФ Владимир Путин уделит особое внимание развитию космической отрасли в ходе предстоящего послания Федеральному собранию, заявил политолог Марат Гогуадзе в эфире ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Все мы понимаем, что конкуренция в космосе растет, интересы стран начинают пересекаться. Это сейчас громадная индустрия: связь, разведка, наблюдение за Землей. Для того, чтобы обеспечить независимость и безопасность России, было принято решение о создании нашей собственной станции», — отмечает Гогуадзе.

Несмотря на то, что решение очевидно дорогостоящее, оно было продиктовано интересами Российской Федерации, прежде всего, задачами по обеспечению безопасности. В связи с этим эксперты не могли не вспомнить случай утечки воздуха в российском сегменте МКС, за которым, по мнению многих, могли стоять американцы.

«На нашей новой станции таких случаев не будет, это я могу вам гарантировать. Важный момент касательно создания станции: один из блоков станет туристическим. Наша страна готовится к космическому туризму, к тому, чтобы вернуться на Луну. Более того, Россия собирается осваивать ту часть Луны, которую другие страны не рискуют осваивать. Мы всегда решаем более сложные и интересные задачи», — заключил Гогуадзе.

nasa.gov / NASA

Напомним, сегодня эксперты в области государственного развития собрались, чтобы обсудить тезисы предстоящего обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.