Дрон намотал на пропеллер челку музыканта группы «Би-2»

Барнаул, 20 апреля. Бас-гитарист рок-группы «Би-2» Макс Лакмус (Максим Андрющенко) пострадал из-за квадрокоптера во время съемки с воздуха. Длинная челка музыканта намоталась на пропеллер.

О небольшом инциденте с дроном рассказал вокалист группы Лева Би-2 на своей странице в Instagram. Он сообщил, что неприятность произошла в Барнауле.

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе, а в Барнауле — смелость и любовь. Коптер намотал на пропеллер знаменитую челку Лакмуса», — написал солист.

Инцидент случился во время съемок небольшого ролика рок-коллектива. По задумке авторов квадрокоптер снял, как Лева Би-2 выходит из окна на козырек с чашкой в руке, а затем полетел к стоящим на улице музыкантам. Дрон некоторое время кружил вокруг участников «Би-2», но затем, видимо, подлетел слишком близко к ним, и челка бас-гитариста попал в пропеллер. Из-за этого квадрокоптер упал на землю.

Prt Scr instagram.com / @levab2

Лакмус, судя по кадрам, не сразу понял, что произошло. Похоже, бас-гитарист не пострадал после инцидента, квадрокоптер тоже остался цел.

Макс Лакмус уже попадал в новости после того, как его сняли с самолета, направлявшегося из Москвы в Томск. Музыкант отказался надеть маску во время полета.