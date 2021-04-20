Главу отдела полиции задержали за махинации с янтарем под Калининградом

Калининград, 20 апреля. Начальника отдела полиции «Светлогорский», а также двоих его подчиненных задержали по подозрению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, получении и вымогательстве взятки, сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. Все трое полицейских задержаны, допрошены в качестве подозреваемых, им предъявлено обвинение. По месту работы и жительства обвиняемых провели обыски. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. От дачи показаний мужчины отказались, свою вину они не признали.

По версии следствия, 16 февраля текущего года заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный обнаружил автомобиль с прицепом. На нем была установлена моторная лодка с оборудованием для незаконной добычи янтаря. Как полагает следствие, обвиняемый подложил в лодку около 340 граммов янтаря, чтобы привлечь ее владельца к административной ответственности. Сотрудники полиции зафиксировали правонарушение и изъяли автомобиль с лодкой.

После этого все трое обвиняемых в сговоре решили забрать плавсредство себе, взамен не привлекая к административной ответственности владельца. Вскоре мужчина передал обвиняемым рукописную доверенность на лодку, выписанную на третье лицо.

Жительница Аркадакского района стала жертвой мошенника, заплатив неизвестному 10 тысяч рублей за возвращение своей пропавшей собаки, сообщал ФАН. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.