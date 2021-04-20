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Ксения Бородина поставила на место обвинившую ее в зависти Боню
instagram.com  /  @borodylia
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поставила на место обвинившую ее в зависти Боню

Москва, 20 апреля. Звездная ведущая Ксения Бородина решила не терпеть обидные фразы в свою сторону от Виктории Бони, и ответила в Stories своего блога в Instagram на обвинения модели.

За несколько дней до возобновления «Дома-2» на канале «Ю» бывшая участница шоу Виктория Боня заявила, что ее могли сделать пятой ведущей проекта, но из-за Бородиной все отменилось. Боня обвинила звезду в зависти и в том, что она не умеет искренне радоваться за других.

На это Бородина ответила в резкой форме, назвав модель «субстанций и «старой гвардией».

«Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы. Решила пропиариться, и, как всегда, на моем имени», — уверенно заявила телеведущая.

Prt Scr instagram.com  / @borodylia

Сама Бородина уверена, что Боня просто никому не интересна, поэтому ее не зовут в проекты. Телеведущая отметила, что упоминая ее имя в интервью блогер просто пытается притянуть к себе внимание прессы. При этом никаких личных обид у звезд реалити никогда не было, поэтому Бородина не видит других объяснений инциденту.

«А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ обязательно нужно упомянуть мое имя в нелицеприятном контексте, значит, уровень не тот», — подытожила ведущая.

До этого Бородину обвинил еще один участник телестройки Май Абрикосов. Шоумен увидел в действиях Бородиной лицемерие, так как она накинулась на Даню Милохина из-за его женского платья на фото, а после выложила фотографию с бородой.

Ксения Бородина виктория боня дом-2
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