Рига, 20 апреля. Падение грузооборота портов и железных дорог Прибалтики фиксируются в последних квартальных отчетах стран региона.

Так, объем перевалки через порты Латвии по итогам первого квартала 2021 года сократился на 8,2%. Больше остальных потерял Рижский терминал — более 15%. В Вентспилсе и Лиепае грузооборот сократился на 3,7% и 1,3% соответственно. Несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом потери не кажутся такими значительными, в республике наблюдается тенденция к сокращению грузопотока. Например, транзит угля из России окончательно перестал идти через латвийские порты. Кроме того, снижаются объемы перевалок нефтепродуктов, контейнерных и насыпных грузов, отмечает издание RuBaltic.

Переток транзита также привел к ухудшению железнодорожной логистики Латвии. На фоне катастрофы Рига приняла решение продать ненужные вагоны и рельсы «Латвийской железной дороги» по цене металлолома. Компания «Литовская железная дорога» также отметила сокращение доходов за первый квартал 2021 года на 8%.

Литва обречена через несколько лет повторить судьбу Латвии из-за своей русофобской политики. Отсутствие стабильного взаимодействия с Москвой и Минском ударит именно по «Балтийским сестрам», лишив их транзита и разорив порты.

Специалист по странам Балтии Николай Межевич отметил, что данным государствам политика важнее, чем экономика, и это заставляет их выйти из энергокольца БРЭЛЛ.