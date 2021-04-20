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Председатель СК провел оперативное совещание о результатах доследственных проверок
Пресс-служба СК РФ
Общество

Председатель СК провел оперативное совещание о результатах доследственных проверок

Москва, 20 апреля. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам соблюдения сроков процессуальных проверок и предварительного расследования.

Руководители территориальных подразделений СК зачитали доклады о гибели ребенка при обрушении конструкций жилого дома в Нижегородской области, о травмировании детей при падении трибуны в передвижном цирке в Мурманской области, о ДТП с автобусом на Сахалине и других делах. По результатам доследственных проверок в некоторых регионах приняты меры процессуального реагирования.

Обсуждая вопросы соблюдения сроков процессуальных проверок и предварительного расследования, председатель СК отметил, что улучшению механизмов, направленных на повышение оперативности рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного следствия, уделяется пристальное внимание. Для того чтобы ускорить процесс расследования, создан Судебно-экспертный центр, в котором оказывается практическая и методическая помощь.

Александр Бастрыкин ранее встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщал ФАН. В рамках переговоров стороны выразили уверенность, что развитие сотрудничества между странами продолжится.

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