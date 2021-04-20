Новый iPhone 12 в фиолетовом цвете представили на презентации Apple

Вашингтон, 20 апреля. Компания Apple представила на своей онлайн-презентации Spring Loaded новый iPhone 12 с корпусом в фиолетовом цвете.

Смартфон в новом цвете будет доступен для всей линейки моделей iPhone 12. В фиолетовый окрашены как задняя стеклянная панель, так и алюминиевая рамка. Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля. В продажу девайс поступит с 30 апреля.

Prt Scr youtube.com / Apple

Также Apple официально показала новую умную метку AirTag, которая позволит искать потерянные вещи. Функция "Точное местонахождение" в штатном приложении "Локатор" даст пользователям возможность искать вещи с брелоком, оснащенным чипом U1.

Ранее стало известно, что Apple снизила стоимость iPhone 12 Pro на 20%. Модель подешевела до 77 090 рублей, хотя изначально смартфон стоил около 100 тыс. рублей.