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Новый iPhone 12 в фиолетовом цвете представили на презентации Apple
pixabay.com
Технологии

Новый iPhone 12 в фиолетовом цвете представили на презентации Apple

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 20:31

Вашингтон, 20 апреля. Компания Apple представила на своей онлайн-презентации Spring Loaded новый iPhone 12 с корпусом в фиолетовом цвете.

Смартфон в новом цвете будет доступен для всей линейки моделей iPhone 12. В фиолетовый окрашены как задняя стеклянная панель, так и алюминиевая рамка. Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля. В продажу девайс поступит с 30 апреля.

Prt Scr youtube.com  / Apple

Также Apple официально показала новую умную метку AirTag, которая позволит искать потерянные вещи. Функция "Точное местонахождение" в штатном приложении "Локатор" даст пользователям возможность искать вещи с брелоком, оснащенным чипом U1.

Ранее стало известно, что Apple снизила стоимость iPhone 12 Pro на 20%. Модель подешевела до 77 090 рублей, хотя изначально смартфон стоил около 100 тыс. рублей.

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