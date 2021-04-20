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Американцев разгневало предложение Мексики спасти США от мигрантов в обмен на миллион виз
Федеральное агентство новостей
Политика

Американцев разгневало предложение Мексики спасти США от мигрантов в обмен на миллион виз

Вашингтон, 20 апреля. Мексика поможет властям США остановить поток нелегальных мигрантов в обмен на трудовые визы, сообщает Bloomberg News. Предложение из Мехико возмутило простых американцев.

Как сообщают источники, президент Мексики Андрес Обрадор подготовил пакет предложений для главы США Джо Байдена. Встреча лидеров состоится 22 апреля в рамках климатического саммита. Обрадор намерен использовать миграционный кризис на юго-западных границах США во благо сотен тысяч мексиканцев, мечтающих о трудовой миграции на север.

«Это путь к упрочнению связей между Северной и Южной Америкой», — заявил Обрадор в видео, опубликованном с президентского ранчо в окрестностях Мехико.

Global Look Press  / Xinhua / Xinhua

Заявление мексиканского лидера спровоцировало шквал критики в отношении Байдена. Многие американские пользователи обвинили главу Белого дома в слабохарактерности и неспособности отстаивать национальные интересы. Если миллион мигрантов получит визы к концу 2021 года, то более четверти выходящих на рынок труда молодых американцев будут лишены возможности найти работу. Наиболее агрессивные комментаторы собрались на консервативном сайте правого толка Breitbart.

«Наш фальшивый президент — международная тряпка! Даже Макрон на твоем фоне выглядит мужественно!» — бранит Байдена deplorable.as.fuc.

«Слабое лидерство Байдена показывает себя во всей красе. Сначала Россия презирала нас. Потом Китай. Теперь Мексика. Для большинства мировых лидеров Байден — обычный слабак», — уверен Freedomcomesfirst.

Несмотря на навязываемый общественности статус «самого популярного президента в истории США», Байден широко критикуется простыми американцами на открытых площадках. Многие пользователи отмечают его слабохарактерность, слабые умственные и психические способности, а также отсутствие эффективных навыков управления страной.

мигранты сша байден соцсети мексика
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